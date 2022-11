Hoe zit dat nou precies met bitcoin?

Een KIJK-lezer meldt zich bij de redactie met een hoop vragen over bitcoin. Want waarom zijn er niet oneindig veel van die digitale munten?

Piet van der Sar meldt zich op [email protected] met: “Ik heb begrepen dat er maximaal 20 miljoen bitcoins te maken zijn. Waarom niet oneindig veel? En valt er een globale beschrijving te geven van de rekenpartij die je moet doen om een bitcoin te minen? Wie definieert die rekenpartij? En kan een quantumcomputer die rekenpartij veel sneller doen en zo de prijs van de bitcoin laten dalen?”

Maximumaantal

Tijdens de ontwikkeling van de bitcoin stelde bedenker Satoshi Nakamoto dat de digitale munt bestand tegen inflatie moest zijn. Door een gelimiteerd aantal munten uit te geven, is er een beperkt aantal bitcoins in omloop. Dat moet, want voor handel is altijd vraag en aanbod nodig en een ongelimiteerd aantal munten zou ervoor zorgen dat het aanbod de vraag overstijgt. Het precieze aantal bitcoins dat kan worden gemined, is overigens 20.999.999,9769.

Jonathan van der Mark is redacteur bij Beleggers Belangen. Hij zegt: “Bij het minen van bitcoins wordt computerkracht gebruikt om drie moeilijke wiskundige berekeningen – zogenaamde puzzels – op te lossen. Eén van deze puzzels is bijvoorbeeld het hashrate-probleem, een wiskundig proces waarbij de miners een uniek aantal tekens moeten vinden. Er worden dus geen echte wiskundige problemen opgelost, maar encrypties die door het bitcoinnetwerk zijn gecreëerd. En bij een succesvolle verificatie ontvangt de miner een beloning. Dit systeem heet Proof of Work en is ontwikkeld om te voorkomen dat een bitcoinmunt dubbel kan worden uitgegeven.”

Crypto’s minen

Iedereen kan crypto’s minen, maar het is wel een buitengewoon energieverslindende bezigheid. Van de bijna 21 miljoen bitcoins die er ooit zullen bestaan, zijn er al zo’n 19 miljoen ‘gedolven’. De berekeningen worden steeds moeilijker, waardoor er meer en meer rekenkracht – en dus energie – nodig is van de partijen die de puzzels oplossen.

Van der Mark: “Quantumcomputers worden gezien als een bedreiging van de bitcoin, doordat ze met relatief weinig energie een heel grote rekenkracht kunnen leveren. Dat verhaal heeft meerdere kanten. Ik denk dat alles te kraken valt. De cryptowereld zelf zal dit niet snel erkennen, maar in de toekomst zal quantum computing het complexe rekenwerk waarschijnlijk makkelijker aankunnen. Tot nu toe is het kraken van het netwerk nog niet gelukt, maar het zal een kwestie van tijd zijn. Waarschijnlijk zullen er tegen die tijd ook cryptomunten bestaan die gecreëerd zijn door quantumcomputing, waardoor het strijdveld weer gelijkwaardiger wordt.” Maar of er tegen die tijd nog ongeminede bitcoins over zijn…

Deze vraag kon je vinden in KIJK 5/2022.

