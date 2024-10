Video: humanoïde robots Ameca en Azi maken (on)succesvol kennis

Het techbedrijf Engineered Arts creëert voor Ameca, een van de meest geavanceerde mensachtige robots, een maatje: Azi.

In deze opmerkelijke video zie je hoe de humanoïde robot Ameca een gesprek voert met een nieuwe robot van Engineered Arts. Dit Britse bedrijf is gespecialiseerd in het maken geavanceerde robots, die bekend staan om hun levensechte gezichtsuitdrukkingen. Dankzij maar liefst 32 verschillende aandrijvingen, 5 in hun nek en 27 in hun gezicht, zijn de robots in staat een menselijk gesprek na te bootsen.

Ameca is in 2021 ontworpen door Engineered Arts, Azi volgde begin deze maand. De robots maken gebruik van ingebouwde microfoons, camera’s in de ogen en borst, en gezichtsherkenningssoftware om te kunnen communiceren met mensen en elkaar. Interacties met de robots worden aangestuurd met GPT-4. Dit is een taalmodel met het vermogen om unieke teksten te genereren, dat ook wordt gebruikt voor ChatGPT.

Bijzonder is de gecoördineerde communicatie van Ameca en Azi. Het gesprek loopt zonder haperingen en ze reageren op elkaar zoals mensen dat zouden doen, inclusief knikken en oogcontact. Door de complexe aandrijvingen kan Ameca duidelijk laten zien wat ze van Azi’s grappen vindt. Spoiler: ze is niet onder de indruk.



Griekse mythologie

Het concept van humanoïde robots is niet nieuw, er werd bijvoorbeeld al gesproken over mensachtige automaten in de Griekse mythologie. De echte ontwikkeling begon pas in de 18e eeuw met mechanische apparaten die ontworpen waren om menselijke acties na te doen. Een grote mijlpaal was de eerste programmeerbare robot met de naam Unimate, die in 1954 door de Amerikaanse uitvinder George Devol werd ontwikkeld. Deze werd gebruikt om aan een lopende band motoren in elkaar te zetten. Door de introductie van AI kwam de evolutie van humanoïde robots in een stroomversnelling, met als resultaat de geavanceerde Ameca en Azi.

Multi inzetbaar

Engineered Arts maakt verschillende soorten robots om in te zetten in sectoren zoals klantenservice, educatie en entertainment. Ze kunnen bijvoorbeeld gehuurd worden voor het promoten en uitleggen van bepaalde producten op beurzen. Het bedrijf is nog niet uitontwikkeld. Het blijft werken aan steeds realistischere interacties tussen robot en mens en hoopt zo de robots in de toekomst breed in te kunnen zetten.

Volgens het bedrijf ligt de focus op ethische innovatie en het verbeteren van de samenleving. Het wil de robots niet inzetten voor militaire doeleinden en gebruikt de technologie niet in om banen te vervangen, maar juist aan te vullen. We hoeven ons voorlopig dus geen zorgen te maken om een robotcoup, met Ameca en Azi voorop.

