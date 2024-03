Deze robot denkt, praat en handelt als een mens

Een mensachtige robot die vloeiend beweegt, perfecte volzinnen maakt en dingen begrijpt zoals een mens. Het Amerikaanse AI Robotics-bedrijf Figure heeft zijn humanoïde verrijkt met de hulp van OpenAI. Het resultaat is indrukwekkend en griezelig tegelijkertijd.

Herinner je je Atlas nog? In een filmpje (dat inmiddels ruim 15 miljoen keer is bekeken) is te zien hoe de robot van Boston Dynamics met de soepelheid van een volleerde parcoursrenner van de ene schuine helling op de andere springt, om vervolgens zonder te stoppen via een groot houten krat op een tafel te belanden. Terwijl hij over balken hupst en een trap oprent, voegt een vriend zich bij hem op dezelfde hindernisbaan. Als slotstuk maken beide bots twee achterwaartse salto’s. Een tikje arrogant veegt een van hen daarna zijn schouders af, alsof hij wil zeggen: “Was dat nou zo moeilijk?”

Als je van die robot al de rillingen krijgt, kun je onderstaand filmpje maar beter overslaan. In die demo is namelijk de humanoïde (op een mens lijkende) robot van start-up Figure te zien. En waar Atlas nog braaf van tevoren geprogrammeerde commando’s opvolgt, die tientallen tot honderden keren zijn geoefend, neemt robot Figure 01 zélf beslissingen. En hij legt ook nog eens uit waarom hij doet wat hij doet.

Figure 01

Figure is een start-up die vorig jaar is opgericht door Brett Adcock. De ondernemer bracht een aantal belangrijke spelers van Boston Dynamics, Tesla, Google DeepMind en Archer Aviation samen om – naar eigen zeggen – ’s werelds eerste commercieel levensvatbare humanoïde robot voor algemeen gebruik te creëren. In oktober 2023 stond het resultaat, Figure 01, al op zijn benen en voerde autonoom klusjes uit. Rond de jaarwisseling kon de robot meekijken en leren en medio januari was hij klaar om aan het werk te gaan bij autofabrikant BMW.

Kort erna zocht Figure de samenwerking op met OpenAI, het Amerikaanse bedrijf dat onderzoek doet naar en producten ontwikkelt op het gebied van kunstmatige intelligentie. Chatbot ChatGPT is een van de bekendste producten van OpenAI.

Foutjes

Amper twee weken na de totstandkoming van deze samenwerking laat Figure een indrukwekkende demo zien van Figure 01. Zo vraagt Brett Adcock de robot om wat hij op dat moment kan zien. “Ik zie een rode appel op een bord in het middel van de tafel, een droogrek met bekers en een bord, en jij staat vlakbij met je hand op de tafel.” Vervolgens vraagt Adcock of hij wat te eten mag. Figure 01 heeft even tijd nodig om na te denken, maar pakt dan de appel op en geeft hem in een vloeiende beweging aan de ondernemer. Adcock gaat nog een stapje verder en kiept een mandje met rommel om en vraagt dan: “Kun je uitleggen waarom je deed wat je net deed, terwijl je de troep opruimt?” Figure 01 doet braaf wat hem gevraagd wordt en vertelt ondertussen dat de appel het enige eetbare was wat hij kon aanbieden.

Opvallend aan het filmpje is hoe soepel Figure 01 zijn bewegingen gaan en hoe makkelijk hij praat. Doordat hij soms een “uh” laat vallen en foutjes maakt – hij zegt bijvoorbeeld “bekers en een bord” in plaats van “een beker en borden” – komt hij veel menselijker over dan andere humanoïden.

Menselijke snelheid

Op X laat Adcock weten dat de geïntegreerde camera van Figure 01 gegevens stuurt naar een groot vision-language model (VLM) dat getraind is door OpenAI. Dankzij dat model kan de robot een afbeelding analyseren om een ​​object te herkennen of te classificeren, en ook op die objecten reageren. Hetzelfde bedrijf is ook verantwoordelijk voor het vermogen om gesproken woorden te begrijpen. Alle informatie wordt vervolgens door Figure’s neurale netwerk vertaald in snelle robotacties.

In dezelfde X-post laat Adcock nog weten dat de robot tijdens de demo niet op afstand werd bediend en dat de video op werkelijke snelheid is gefilmd. “We beginnen menselijke snelheid te benaderen.” Begin je al te zweten?

Bekijk hier het filmpje:



