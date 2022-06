Mega CO2-batterij in Italië

Het is nog altijd lastig om zonne- en windenergie efficiënt op te slaan. Energy Dome heeft een creatieve oplossing op dit probleem bedacht: een CO 2 -batterij.

Duurzame energie wordt alsmaar kostbaarder. Het is dus belangrijk dat we die zuurverdiende zonne- en windenergie ook efficiënt opslaan. Daar was het Italiaanse bedrijf Energy Dome zich allang van bewust. Na twee jaar plannen en bouwen heeft het bedrijf eindelijk zijn eerste duurzame energieopslagcentrale in Sardinië geopend. Deze unieke centrale stoot geen CO 2 uit, maar zet de giftige stof juist om in energie.

CO 2 -batterij

De centrale van Energy Dome is eigenlijk een enorme batterij die wordt opgeladen dankzij een bijzondere koolstofcyclus.



In een grote flexibele bel slaat het Italiaanse bedrijf koolstofdioxidegas op. Energie van zonnepanelen en windmolens drijft elektrische compressoren aan die al dat gas samenpersen tot een vloeistof. Dat gebeurt met een druk die vijf keer zo hoog is als de druk op het aardoppervlak. Bij zo’n krachtig proces komt een hoop hitte vrij. Die warmte wordt vervolgens opgeslagen in het Thermal Energy Storage System (TES).

Als er energie nodig is, wordt de cyclus omgekeerd. De batterij verdampt de vloeibare CO 2 . De hitte uit het TES komt vrij en drijft een generator aan die elektriciteit levert aan omliggende bewoners. Ondertussen loopt de bel weer vol met gas, klaar voor de volgende oplaadcyclus.

Op deze manier is er altijd energie, ook als de zon niet schijnt of de wind niet waait.

Werking van de CO 2 -batterij

De primeur

De fabriek op Sardinië is redelijk klein. De centrale biedt een maximale output van 2,5 MW. Daarmee kun je ongeveer 2500 huishoudens tegelijkertijd van elektriciteit voorzien. De gemiddelde windmolen in Nederland levert ongeveer evenveel energie op. Volgens Energy Dome is de 2,5 MW ook niet het streven, maar vooral een bewijs dat het concept werkt.

De volgende stap is dan ook een grootschalige installatie die tot 20 MW levert. Energy Dome zegt dat de eerste grote fabriek naar verwachting voor het einde van 2023 operationeel zal zijn. Op andere plekken in Italië, Duitsland, Afrika en het Midden-Oosten komen in de nabije toekomst ook CO 2 -batterijen te staan. De druk loopt dus hoog op.

