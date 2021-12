KIJK 1/2022 is nu te koop!

Vanaf vandaag is de eerste KIJK-editie van 2022 al te koop! Met op de cover: Fighters van de toekomst: de zesde generatie komt eraan.

We zijn nog maar nauwelijks gewend aan een gevechtsvliegtuig van de zogeheten vijfde generatie als de F-35 en nu wordt er al gewerkt aan de zesde generatie. Wat moeten dat soort straaljagers allemaal kunnen? En zit er over pakweg twintig jaar nog wel een mens in de cockpit? Je leest het in KIJK 1/2022.

Verder in dit nummer:

Gespierd worden terwijl je lekker luiert op de bank met je favoriete serie aan. Het klinkt als een utopie. Toch werken wetenschappers aan pilletjes die dit mogelijk moeten maken.

Pas twee keer hebben we een object uit een ander zonnestelsel gezien. Kunnen we binnenkort meer van zulke ontdekkingen verwachten? En lukt het ons om zo’n bezoeker van dichtbij te bekijken?

Meer dan een miljard mensen ter wereld hebben eens in de zoveel tijd te kampen met migraine-aanvallen. Helaas voor hen kan de wetenschap maar geen grip krijgen op deze aandoening.

Moeten we binnenkort onze portemonnee trekken om gebruik te maken van het internet? De voor- en nadelen van betaald surfen op het web.

Welke processen dragen bij aan het ontstaan van nieuwe virusvarianten? Nynke Dekker wendt zich tot het kleinste om die vraag te beantwoorden.