KIJK Tipt: Asus Vivobook

Een toetsenbord met Hextech. Eindelijk. Je herkent Hextech natuurlijk aan de strakke geometrie van art-deco achtige architectuur, de kleuren magic blue en metal gold, en de magische krachten. Hextech is immers de met tovenarij doordrenkte technologie die de regio’s Piltover en Zaun aandrijft. Of, om het simpeler te houden: dit PRO Mechanical Gaming Keyboard League of Legends Edition is een compact gamingtoetsenbord, helemaal in League of Legends-stijl.

LOL’ers gaan naar www.logitechg.com