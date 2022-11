KIJK tipt: het boek Atlas van ons brein

We werken minder op kantoor en daar moeten onze apparaten rekening mee houden. Daarom is de Galaxy Tab Active4 Pro uitgerust met extra krasbestendig glas, een stof- en waterbescherming volgens IP68-normen, een hoesje voor vallen tot ruim een meter, een extra luidvolume- optie, en een MIL-STD-810H certificering tegen extreme hoogtes, temperaturen, trillingen en vochtigheid. Geen idee waarom Samsung denkt dat we thuiswerken in een levensgevaarlijke jungle, maar we zijn er dankbaar voor.

