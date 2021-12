KIJK Tipt: Twaalf bytes

Trouwe Tech-Toys-lezers denken hierboven misschien een hippe memorecorder te herkennen. Of een bizar blaasinstrument met verstopte elektronica. Een telefoonoplader voor onderwegmensen. Of een aansteker met Bluetooth en gezichtsherkenning. Maar nee. De Memobottle is gewoon een kekke roestvaststalen fles, voor één liter water, met een plat design dat makkelijk in je rugzak past – zonder verdere snufjes of slokjes. Maar trouwe Tech-Toys-lezers weten ook: daar haal je bij de crowdfundwebsite Kickstarter zomaar 500.000 dollar mee op.

Check de campagne op www.kickstarter.com