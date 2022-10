KIJK tipt: tentoonstelling BrAInpower in Leiden

Mooie telefoon. Dat is wellicht het eerste wat je denkt bij de Phone (1), de eerste telefoon van het Britse bedrijf Nothing. Het Androidtoestel wist behoorlijk wat hype voor zichzelf te creëren. Grotendeels was die te danken aan de transparante achterkant, uitgerust met kekke ledlampjes die je bijvoorbeeld laten zien wanneer er een berichtje binnenkomt of wie je probeert te bellen. Met een prijs van nog geen 500 euro moet je qua specs niet het allerbeste verwachten, maar het is zeker een móóie telefoon.

