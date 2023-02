KIJK Tipt: design-laadpalen

Dit is de Sony Alpha 7RV. Dat is: een spiegelloze camera met verwisselbare lens, met een resolutie van 61 MP, met 8K-videomogelijkheden, met effectieve 8-stops-beeldstabilisatie, met transmissiefuncties op hoge snelheid, met een soepele workflow-integratie, met een nieuwe generatie AF mét geavanceerde objectherkenning (dankzij een AI-chip), met continue real-time tracking, met direct manual focus én focus bracketing, met pixel shift multi shooting, en met nog veel meer dingen waar we eigenlijk niets van begrijpen.

