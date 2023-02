KIJK Tipt: Eiffeltoren van LEGO

Kijk eens goed naar je computermuis. Heeft die drie verwisselbare zijkanten? Of 20 programmeerbare knopjes? Heeft hij 22 programmeerbare controls? Of een HyperScrolldraaiwieltje? Een 30K optische sensor? Of een razendsnelle draadloze verbinding? Zo niet, dan is het in elk geval geen Naga V2 Pro, want die klikmuis heeft dat allemaal wél. Fabrikant Razer ontwikkelde hem voor spelers van MMO’s en battle-royale-games, maar je kunt er vast ook van alles mee in Excel of Word of Patience.

Klik snel naar www.razer.com