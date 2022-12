KIJK Tipt: Moonwalkers

De G735 Wireless Gaming Headset wil genderinclusief zijn in plaats van genderuitsluitend. Volgens Logitech G is de Bluetooth-koptelefoon namelijk ontworpen op basis van de feedback van vrouwelijke gamers uit de hele community, en tot leven gebracht door een team van voornamelijk vrouwelijke innovatie-, ontwerp-, techniek- en marketingleiders. De bedoeling is dat het toestel tegemoetkomt aan de wensen en behoeften van een ondervertegenwoordigd segment gamers én dat de toekomst van gaming opnieuw vorm krijgt met een nadrukkelijkere vertegenwoordiging. O ja, en hij heeft allerlei kekke kleurtjes.

Kost ongeveer 230 euro via www.logitechg.com