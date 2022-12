KIJK Tipt: Onderkruipsels in het Rijksmuseum

Rood. Dat is deze computermuis. Echt rood. Volgens Logitech G is de PRO X SUPERLIGHT samen met professionele gamers ontwikkeld, met als doel ’s werelds beste competitieve gamingmuis te worden. En daarom is ie dus rood. Nee, natuurlijk niet – maar daarom heeft hij wel lightspeedtechnologie, een 25K-sensor, een batterijleven tot 70 uur en een gewicht van minder dan 63 gram. Rood is ie gewoon omdat dat vet is. Echt rood, trouwens.

