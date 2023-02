KIJK Tipt: ‘Oscar-winnend’ horloge

Waarschijnlijk heb je nog nooit gehoord van CIGA Design. Maar het is een dure-horloge-maker uit China. En sterker nog: het is de eerste dure-horloge-maker uit China die de Grand Prix d’Horlogerie de Genève won. Zeg maar de Oscars van de dure-horloge-makers. Dat deed CIGA Design met de U Series: Blue Planet, een blauw uurwerk met een mini-aarde op de wijzerplaat. Dat is nu beschikbaar voor het grote publiek; waarschijnlijk hoorde je ook dát hier voor het eerst.

