KIJK Tipt: de Razer Stream Controller

De beste bandenopblazer ooit. Dat belooft de

ONE Pro Portable Tire Inflator te zijn. Hij is eenvoudiger, sneller, stiller, accurater en langer-meegaand-op-één-batterij’er dan al zijn concurrenten. Je kunt hem gebruiken om de spanning van autobanden te controleren, om je motor of fiets nieuw leven te geven, of om de ballonnen voor een verjaardagsfeestje op te blazen. En er is vraag naar: op crowdfundwebsite Kickstarter was binnen vijf minuten het startkapitaal bij elkaar gepuft.

Check de campagne op www.kickstarter.com