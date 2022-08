KIJK Tipt: de Rexperience in Naturalis

De lichtste laptop in zijn klasse. Dat is de Zenbook S 13 OLED (UM5302) van ASUS. Die klasse is wel redelijk nauw gedefinieerd met 13,3 inch én 2.8 K én OLED – maar toch. Binnen in de magnesium-aluminium behuizing vind je onder meer een batterij van 57 wattuur, een AMD Ryzen 7 6800U Mobileprocessor, een Harman Kardongecertificeerd Dolby Atmosaudiosysteem en een ErgoSensetoetsenbord. En dat allemaal voor slechts 1,1 kilogram.

Andere specs op www.asus.com