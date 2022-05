KIJK Tipt: Sony Walkman® Signature Series

Hét taboe van deze tijd? Dat is het leed van de miljoenen mensen die niets liever willen dan thuis potten bakken, maar simpelweg niet de ruimte hebben om zo’n draaischijf te installeren. Hoezee, want nu is er de Uniek: een draagbare pottery wheel machine set om op te kliederen en kleien. Je werkoppervlak heeft een doorsnede van slechts 65 millimeter, maar je moet érgens beginnen. Haalde tonnen op via Kickstarter. Wij kunnen niet wachten op de campagne voor een mini-oven.

Draai door op www.kickstarter.com