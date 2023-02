KIJK Tipt: Super Mario Horloge

Een horloge met de klassieke Super Mario erop. Meer hoef je eigenlijk niet te weten. Maar voor de gezelligheid toch wat extra info: de rand is even rood als Mario’s petje, alle lettertypes hebben een 8-bit-uitstraling, in het glas is het schild van een Koopa Troopa gedrukt, en bij het inschakelen van de achtergrondverlichting verschijnt de beroemde loodgieter zelf even in beeld. O ja, en de DW5600SMB-4 van Casio G-Shock is een limited edition en dus waarschijnlijk al uitverkocht.

Plaatjes kijken kan wel nog, op www.casio.nl