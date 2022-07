KIJK Tipt: de hightech wijnklimaatkast van ATAG

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij. Deze keer: een slimme klimaatkast van ATAG voor je verzameling wijnen.

De sommeliers onder ons weten: de smaak van een fles wijn is pas optimaal als de drank heeft kunnen rusten op de juiste temperatuur, bij een ideale luchtvochtigheid, beschermd tegen trillingen en uv-licht. Daarom lanceert ATAG nu zijn hightech wijnklimaatkast die flessen opslaat op de juiste temperatuur, bij een ideale luchtvochtigheid, beschermd tegen trillingen en uv-licht.

Wijnen, wijnen, wijnen

De nieuwe wijnklimaatkast van ATAG.

Het van oorsprong Achterhoekse bedrijf lanceerde eerder dit jaar de hightech klimaatkast die “is gemaakt voor fijnproevers, wijnfanaten en levensgenieters”, aldus ATAG. De bijna 2 meter hoge kast heeft drie klimaatzones die elk instelbaar zijn van 5 graden tot 20 graden Celsius. Temperatuurschommelingen, trillingen en de luchtvochtigheid worden continu gemonitord. Met de bijbehorende app kun je al deze factoren op afstand regelen.

Nog wat meer specs: de wijnkast biedt ruimte aan 189 flessen, heeft een glazen deur met uv-coating, beschikt over instelbare ledverlichting die dankzij de bewegingssensor aan springt zodra je langsloopt, en heeft een ingebouwde camera.

Dat laatste kenmerk is heel handig, want die camera staat in verbinding met de Vivino App – een soort Shazam voor wijnen. Je houdt een fles wijn voor de camera, die scant het label, vertelt je alles wat je moet weten over deze wijn én doet serveersuggesties. Tot slot is er de Connect Life Wine Climate Cabinet app met gedetailleerd wijnvoorraadsysteem. Zowel het licht als de temperatuur kunnen via de app ingesteld worden.

Hebberig (en dorstig) van geworden? De wijnklimaatkast kost 7399 euro en is hier te bestellen.

Deze en nog meer tips, boeken en gadgets staan ook in KIJK 8/2022.