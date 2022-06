Komt zonne-energie uit de ruimte eraan?

Een Chinese universiteit heeft met een proefopstelling de eerste stap gezet in de richting van zonne-energie uit de ruimte.

Als je zonnepanelen hebt, weet je als geen ander hoe leuk het is om via de app in de gaten te houden hoeveel stroom ze opleveren. En je ziet meteen de effecten van wolken, want dan gaan al die fijne grafiekjes naar beneden. In de ruimte heb je dat nadeel niet. Geschat wordt dat zonnepanelen daar zes tot acht keer meer energie op kunnen leveren dan op aarde. En dus werkt (onder meer) China aan manieren om dat voor elkaar te krijgen.

Zonnetoren

Uiteraard loop je daarbij weer tegen heel andere problemen aan. Ruimtevaart is duur, dus het naar boven brengen van al dat materiaal hakt nogal in de uiteindelijke winst. En er moet een manier worden bedacht om de opgewekte energie vervolgens naar de aarde te kunnen stralen, want verlengsnoeren zijn nou eenmaal geen optie.

In 2018 startte de Xidian universiteit in Xi’an aan de bouw van een 75 meter hoge toren waarmee men het hele proces van zonne-energie opwekken in de ruimte wilde nabootsen. Het is het eerste systeem ter wereld dat het volledige proces van space solar energy bestrijkt: dus de panelen op de zon gericht houden, het focussen van het licht, het omzetten in elektriciteit, het versturen via het microgolven en het opvangen daarvan met een speciale antenne (rectenne).

En? Dus?

Volgens de Chinezen zijn de resultaten van al die inspanningen veelbelovend. Het zou gelukt zijn om de opgewerkte energie draadloos over een afstand van 55 meter (de hoogte waarop de zonnepanelen hangen) over te zetten.

Dus kunnen de eerste systemen binnenkort de ruimte in worden geschoten? Nou… nee. De Chinezen bejubelen in hun persbericht dan wel dat ze drie jaar eerder dan gepland een mooie vooruitgang hebben geboekt, maar dit zijn nog maar de eerste kinderstapjes.

Generaties

Om de zonnepanelen zo efficiënt mogelijk te laten werken en in een geostationaire baan rond de aarde te houden, moeten ze op 36.000 kilometer van de aarde komen te hangen. En dat is nog wel even iets anders dan 55 meter. Al was het maar omdat de antenne om al die energie op te vangen die over zulke afstanden wordt verstuurd een doorsnede van enkele kilometers moet hebben. Het team geeft dan ook ruiterlijk toe dat zonne-energie uit de ruimte “de inspanningen van verschillende generaties” gaat vergen. Dus voorlopig blijven we nog wel even op onze app kijken naar de opbrengst van de paneeltjes op het dak.

