Provincies gaan zonnepanelen in fietspaden plaatsen

Omdat zonnepanelen veel ruimte innemen, zoeken gemeenten een plek waar ze niet in de weg staan: in het wegdek. In Noord-Holland en Noord-Brabant gaat volgend jaar een proef van start.

Met zonnepanelen wek je op een klimaatvriendelijke manier energie op. Ze stoten geen broeikasgassen uit en maken ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Kortom, ze brengen een hoop voordelen met zich mee. Toch zitten er ook nadelen aan, zoals de ruimte die ze innemen. Wie zonne-energie wil opwekken, moet daar wel plek voor hebben. Daarom willen de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant zogeheten ‘zonnefietspaden’ aanleggen.

Experiment

Om te beginnen worden twee bestaande fietspaden van zonnepanelen voorzien: het fietspad langs de N232 bij Vijfhuizen (Noord-Holland) en een langs de N285 bij het Brabantse Wagenberg. Ze zullen ongeveer 400 meter lang zijn en per jaar genoeg stroom opwekken om twintig huishoudens van energie te voorzien. Door de zonnecellen in het wegdek in te bouwen, kunnen fietsers er gewoon gebruik van maken, terwijl er onder hun wielen elektriciteit wordt opgewekt.

Dit is niet de eerste keer dat dit experiment in Nederland uitgevoerd wordt. Zo werd er in 2014 al een zonnefietspad aangelegd in Krommenie (Noord-Holland), en in Maartensdijk (Utrecht) zijn sinds vorig jaar zonnepanelen in het wegdek te vinden. Met een lengte van 330 meter is dit, tot de nieuwe paden er zijn, het langste ter wereld.

Kritiek

Deze projecten kregen alleen wel de nodige kritiek. Zonnepanelen op daken bouwen is namelijk een stuk goedkoper, omdat die niet bestand hoeven te zijn tegen het gewicht van mensen en fietsen. Bovendien raken de zonnecellen in de fietspaden snel beschadigd door het verkeer, wat weer ten koste gaat van de hoeveelheid energie die ze kunnen opwekken. En zelfs als ze niet beschadigd zijn, leveren ze minder stroom dan reguliere zonnecellen. Doordat panelen in het wegdek niet met de zon mee kunnen draaien, wekken ze tot 30 procent minder elektriciteit op.

De provincies hebben dus een hoop waar te maken. De nieuwe fietspaden zullen vijf jaar lang gemonitord worden, en dan moet blijken hoe goed de techniek werkt, hoeveel onderhoud er nodig is en of de kosten met de tijd naar beneden kunnen. In 2023 kan die proef beginnen.

Bronnen: BAM, De Ingenieur

Beeld: Pixabay/sabinevanerp