Kontvriendelijk zadel komt eraan gefietst

Een start-up, met de (voor ons) onhandig uit te spreken naam ataraxyBSC, bedacht een bijzonder zadel om zadelpijn te voorkomen.

Je herkent het vast wel: na een lang stuk fietsen krijg je het gevoel dat je een houten achterwerk hebt. Een nadeel van het rigide zadel. Dat kan volgens ataraxyBSC beter, en de start-up heeft onlangs dan ook een fietszadel gepresenteerd dat bestaat uit twee delen die meebewegen met de trappers.

Verplaatste druk

De Australische technicus Robin Macan kwam al in 2016 op de proppen met het idee voor het kontvriendelijke zadel. Hij haakte industrieel ontwerper Philippe Guichard aan om het concept verder uit te denken, en schakelde de in Melbourne gevestigde Whistle Design Group in om op basis hiervan een product te maken. De vabsRider was geboren.

Zoals je in het bovenstaande filmpje ook kunt zien zitten de twee afzonderlijke zadeldelen vast aan een gezamenlijke as. Als je met je rechterbeen het pedaal naar beneden trapt, beweegt het rechterdeel van het zadel ook omlaag, en vice versa. Hierdoor zou de druk zich steeds verplaatsen tussen de zitbotjes en het dijbeen – wat het gevoel van een houten kont moet voorkomen.

Soortgelijk zadel

De start-up is op dit moment druk bezig met het testen van het zadel. Wanneer de vabsRider precies op de markt komt, en wat de kosten ervan gaan zijn, heeft ataraxyBSC nog niet bekend gemaakt.

Ondertussen kun je overigens al wel een soortgelijk zadel kopen: de Airo Bike Seat. Aan dit fietsonderdeel zitten een soort flapjes die op en neer bewegen, zodat de druk op je billen ook geregeld verschuift.

Bronnen: New Atlas, Wonderful Engineering

Beeld: ataraxyBSC