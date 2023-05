Magnetron richt zwerm drones te gronde

Maak kennis met THOR: een wapensysteem van de Amerikaanse luchtmacht dat in één keer een hele zwik drones uit de lucht kan halen.

Drones vormen een grote bedreiging voor grondtroepen en kwetsbare doelen. Ze zijn overal verkrijgbaar, relatief goedkoop, en gemakkelijk uit te rusten met een dodelijke lading explosieven. En dus werken landen hard aan manieren om drones uit de lucht te halen.

De Verenigde Staten hebben hun pijlen gericht op anti-dronemagnetrons. Die moeten hele zwermen vijandelijke drones in één keer neerhalen. Techbedrijf Epirus kreeg daarom eerder dit jaar al een contract van ruim 60 miljoen euro toegekend van het Amerikaanse leger om die magnetron door te ontwikkelen. En onlangs heeft het Air Force Research Laboratory (AFRL) een succesvolle test gedaan met weer een ander anti-dronesysteem: THOR.

THOR

THOR staat voor Tactical High-power Operational Responder. Het wapensysteem maakt gebruik van hoogenergetische microgolven (magnetronstralen) die in pulsen over een groot gebied worden afgevuurd om inkomende vijandige drones tegen te gaan. Die krachtige magnetronstralen smelten de elektronische componenten, zoals printplaten, voedingssystemen of sensoren, aan boord van drones tot een klomp plastic en metaal.

Er zitten verschillende voordelen aan THOR. In tegenstelling tot andere afweersystemen is het in staat om een heel stuk lucht te bestrijken. Zo kan een aanval met een zwerm drones toch worden gestopt. Bovendien beperkt het weer de inzetbaarheid niet – dit in tegenstelling tot lasers. De magnetronstraal kan ook tijdens een regenbui worden ingezet (al zal het lokaal dan wel warm water gaan regenen). Daarnaast gebruiken microgolven elektriciteit – een stuk goedkoper dan ammunitie.

Gebruiksvriendelijk wapen

Vorige maand gaf de AFRL een demonstratie van THOR op de Chestnut Test Site in de Amerikaanse staat New Mexico. Toen wist het met succes een zwerm drones te bestoken met zijn krachtige magnetronstraal waarna ze werden uitgeschakeld.

THOR kost 18 miljoen dollar (bijna 17 miljoen euro) en is ingebouwd in een 6 meter lange container die in een Lockheed C-130 Hercules past en door twee soldaten in ongeveer drie uur kan worden opgesteld. Bovendien heeft het anti-dronewapen een gebruiksvriendelijke interface die een minimale opleiding vereist.

Bronnen: AFRL, New Atlas, Popular Science

Beeld: AFRL