Mercedes-Benz gaat wegdek Nederland controleren

Dankzij gegevens van duizenden personenauto’s kunnen wegbeheerders straks veel doelgerichter aan het werk.

Nederland barst van de autowegen. Het kost wegbeheerders daarom veel tijd om te controleren op slijtage en gaten in het wegdek. Met de hulp van Mercedes-Benz hoopt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit proces veel efficiënter te kunnen maken. De personenauto’s van de fabrikant kunnen namelijk een deel van het werk voor hun doen.

Versleten

Moderne auto’s zitten tegenwoordig vol met geavanceerde sensoren. Zo kunnen onze voertuigen zelf bijhouden of we nog wel binnen de belijning van de weg blijven. Door data van dit soort sensoren te verzamelen en met wegbeheerders te delen, wil Mercedes-Benz het onderhouden van de wegen een stuk makkelijker maken. In dit project, dat het Road Monitor-programma wordt genoemd, moeten duizenden personenauto’s een bijdrage leveren.

De wegbeheerders gaan straks data van al die verschillende auto’s met elkaar vergelijken. Ze kunnen bijvoorbeeld zien dat veel wagens op dezelfde plek door een kuil rijden, waardoor ze gelijk weten dat daar een gat in de weg zit. Ook zullen de beheerders goed gebruikmaken van sensoren die de belijning bijhouden. Als veel voertuigen de lijnen op hetzelfde punt kwijtraken, is dat misschien een teken dat de verf daar vervaagd is. Op deze manier worden problemen veel eerder ontdekt.

Leertraject

Het delen van deze gegevens kent nog meer toepassingen. Zo kunnen de wegbeheerders door het gebruik van ruitenwissers bij te houden, zien waar de wegen nat zijn. Als het die dag ook nog vriest, dan weten ze waar het glad is en zullen ze doelgericht strooiwagens eropuit sturen. Tot slot gaat het project helpen met gevaarherkenning. Moderne auto’s zitten vol met noodsystemen, zoals automatische remmen om botsingen te voorkomen. Als deze systemen vaak op dezelfde plek ingrijpen, is het misschien nodig om de weg daar aan te passen.

Het is de bedoeling dat dit project twee jaar duurt. In die tijd wordt klanten van Mercedes-Benz gevraagd of ze bereid zijn om hun data anoniem te delen met Nederlandse wegbeheerders. Het programma is echt bedoeld als een leertraject. Aan het einde van de twee jaar moet blijken of deze aanpak daadwerkelijk meerwaarde heeft.

