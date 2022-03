’s Werelds langste auto rijdt weer

Met een lengte van 30,54 meter moet ’s werelds langste auto The American Dream een nachtmerrie zijn om mee te parkeren.

Je hebt grote auto’s en je hebt grote auto’s. The American Dream, een aangepaste Cadillac Eldorado-limousine, waarin niet alleen plek is voor 75 mensen, maar ook voor een zwembad met duikplank, jacuzzi, mini-golfbaan en helipad, valt zonder twijfel binnen die laatste categorie. Volgens Guinness World Records is de limo met zijn bizarre 30,54 meter momenteel zelfs ’s werelds langste auto.

Verlengd

De limousine komt niet vers uit de fabriek. Autoverzamelaar en -bouwer Jay Ohrberg maakte The American Dream in 1986 in Burbank, Californië. Met ‘slechts’ 18,28 meter was het toen 26 wielen tellende limo destijds al een gigantisch voertuig. Ter vergelijking; de meeste auto’s zijn zo’n vier meter lang.

Later deed Ohrberg, die onder meer ook aan film- en televisie-auto’s de DeLorean uit Back tot the Future, de Ecto-1 uit Ghostbusters en de RoboCop-auto sleutelde, er nog een steentje bovenop. Hij verlengde de wagen tot een bizarre 30,5 meter, waarmee het door Guinness World Record bekroond werd met de titel ’s wereld langste auto.

Herstel

Indrukwekkend? Ja. Praktisch? Nee. Het is dan ook geen wonder dat The Dream na een paar figurantenrolletjes in films uiteindelijk jarenlang stof stond te vangen in een opslag. In 2019 kwam de vervallen monsterlimo in handen van de huidige eigenaar, Michael Dezer.

Voor de renovatie van de verroeste limousine legde Dezer, autoliefhebber en eigenaar van onder meer het zogenaamde Dezerland Park Car Museum, meer dan 250.000 Amerikaanse dollar neer. Het herstel duurde drie jaar. Bij de renovatie werd de wagen nog weer verlengd: met 4 centimeter. Zo verbrak The Dream, die tentoongesteld wordt in Dezer’s museum, zijn eigen record van ’s werelds langste auto. Nu op naam van Dezer.

