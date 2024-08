Chinese autobouwer brengt mini-vliegdekschip op de markt

XPeng opent binnenkort de inschrijvingen voor de XPeng AeroHT Modular Flying Car. De eerste zou dan al eind 2025 geleverd kunnen worden.

Er was een tijd dat er elke maand ergens ter wereld wel een nieuw plan werd gepresenteerd voor een vliegende auto. Maar het laatste jaar lijkt het rond dit onderwerp wat stiller. Kennelijk heeft de realiteitszin toegeslagen en komen veel startups erachter dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan de prachtige toekomstdromen. En toch wil het Chinese bedrijf XPeng de AeroHT Modular Flying Car binnenkort in serieproductie nemen, zodat de eerste over iets meer dan een jaar kan worden geleverd.



Iets meer dan twee jaar geleden schreven we over het zoveelste aangescherpte prototype van de Chinese bouwer:

Op de website laat de fabrikant weten: ‘XPeng AeroHT heeft meer dan 700 werknemers die hard werken om producten van de volgende generatie te ontwikkelen. 85 procent daarvan is R&D en technisch personeel, en meer dan 50 procent heeft een masters of een doctorsgraad. Zij komen voornamelijk uit de auto-, luchtvaart- en computerindustrie. Tegen het einde van dit jaar zal het team meer dan 1000 leden tellen.’

Genoeg brainpower dus en ogenschijnlijk bakken geld. En toch… En toch lijkt het ons sterk dat je over een paar jaar in KIJK kunt lezen dat de AeroHT het helemaal heeft gemaakt. Niet met de huidige stand van techniek en niet in deze vorm. Daarvoor is deze vliegende auto te zwaar, te gevaarlijk en kuieren er veel te veel beren op de weg.

In China lezen ze KIJK kennelijk ook. Want nu is er dus een opnieuw aangescherpt prototype, waarbij de basis (de grondmodule genoemd) een soort Tesla Cybertruck-achtige wagen is. Die is niet, zoals voorgaande versies, voorzien van uitklapbare rotors waardoor ie in een vliegende auto verandert. In plaats daarvan biedt de kofferbak plek aan een losse mini-heli. Deze AeroHT is dus niet zozeer een vliegende auto (zoals de naam suggereert), als wel een soort mini-vliegdekschip.

Naar de bergen

Overigens hoef je de 6×6 truck volgens de autobouwer niet te gebruiken als hangaar voor het elektrische VTOL-toestel. Je kunt er ook gewoon je tentje in mikken voor een avontuurlijke tocht naar de bergen. Of een andere bestemming die niet al te ver is (want hé, elektrisch aangedreven) en toch een robuuste truck vereist.

Inschrijven maar

Kost dat dan allemaal? Dat is nog niet helemaal bekend, maar geschat wordt dat de grondmodule omgerekend een kleine 130.000 euro gaat kosten en de luchtmodule een snufje boven de 235.000 euro. Je kunt je voor een Modular Flying Car inschrijven tijdens de Guangzhou Motor Show (15-24 november 2024). Wij wachten nog even.

