Vreemde eend mag de lucht in

Een bouwer van vliegende auto’s heeft toestemming van de Amerikaanse autoriteiten om met een bijzonder prototype te gaan vliegen.

Als het over vliegende auto’s gaat, hebben we de afgelopen jaren al heel wat vreemde creaties voorbij zien komen. Daar komt er nu eentje bij. Sterker nog, dit zou wel eens de vreemdste tot nu toe kunnen zijn. Maar dat weerhield de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA er niet van om deze vreemde eend een beperkte certificatie te geven, zodat de bouwer ervan er ook daadwerkelijk het Amerikaanse luchtruim in mag.

Geen zin, geen tijd

Het apparaat heet de Alef Model A. Bij een vliegende auto denk je waarschijnlijk aan eentje waarmee je over de snelweg richting de dichtstbijzijnde startbaan kunt rijden. Dat is met de Model A niet mogelijk. Om het apparaat street legal te krijgen, moet Alef namelijk aan allerlei veiligheidseisen voldoen en daar lijkt Alef, in ieder geval in de deze fase, geen zin in of tijd voor te hebben.

Daarom heeft de fabrikant ervoor gekozen om het voer-vliegtuig zo te bouwen dat het in een veiligheidscategorie valt van voertuigen tot ongeveer 40 kilometer per uur. Een golfkarretje dus, maar dan eentje van 300.000 dollar… dat dan weer wel.

Gondeltje

De carrosserie van de volledig elektrisch aangedreven Model A is een soort rooster van koolstofvezel en eronder zitten maar liefst vier sets (co-axiaal) van twee propellers. Tot zover niet heel bijzonder. Maar wat hem tot status van vreemde eend verheft, is de tweepersoons ‘cockpit’. Die hangt namelijk als het ware vrij in de carrosserie. Als de auto opstijgt, draait de carrosserie een kwartslag naar vliegmodus, maar de cockpit blijft, als een gondeltje in een reuzenrad, horizontaal.



Optimistische geluiden

Volgens Alef kun je met het voertuig op één lading dik 300 kilometer rijden en door de lucht heeft het een bereik van 180 kilometer. Er schijnen nu twee werkende full-size prototypes te zijn en over twee jaar zou de Model A in de showrooms moeten staan. Het bedrijf zegt bovendien dat het aan een gezinsversie werkt met vier tot zes zitplaatsen. Die zou rond 2035 klaar moeten zijn voor productie.

Optimistische geluiden dus. En ‘out of the box’ denken is cruciaal voor de ontwikkeling van vliegende auto’s, maar in dit geval lijken de bouwers het zich wel erg moeilijk te maken. Dus gaat de eerste echte Model A in 2025 de lucht in? Wij zien het niet gebeuren, maar hé, een mens kan zich vergissen.

Bronnen: Alef, New Atlas

Beeld: Alef