Gaat de AeroHT het helemaal maken?

Een Chinese autobouwer heeft zijn concept van een vliegende auto aangescherpt. En er is zelfs een vliegend prototype.

Las je twintig, dertig, veertig jaar geleden in KIJK ook over een verre toekomst waarin we ons allemaal in vliegende auto’s zouden voortbewegen? Die toekomst leeft kennelijk nog steeds en ook in China. Autobouwer XPeng bracht een jaar geleden al een ontwerp van zijn AeroHT vliegende auto (foto hieronder) naar buiten, maar die is nu vernieuwd.

Nekhoogte

De twee rotors van het oorspronkelijke ontwerp zijn vervangen door een elektrische sportster met maar liefst acht van die krankzinnig gevaarlijke messen op nekhoogte. In rijmodus kunnen de armen en de propellers worden weggevouwen in een vrij forse dakkoffer.

Laten we de boel eens even optellen. Een street legal-auto, elektrisch aangedreven (en dus voorzien flinke lading batterijen) met een eveneens elektrisch aangedreven vertical-lift octacopter-systeem op het dak en een koffer om dat allemaal veilig in op te bergen. Het totaal: een snufje onder de 2000 kilo!

Brainpower

Is het dan weer zo’n losse flodder, bedoeld om de naam van de fabrikant in het nieuws te krijgen? Daar lijkt het niet op. XPeng heeft kennelijk geld (het verhaal gaat dat er omgerekend 500 miljoen in zijn vliegende auto wordt gestoken), er is een team dat zich ermee bezig houdt en er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van het prototype.

Op de website laat de fabrikant weten: ‘XPeng AeroHT heeft meer dan 700 werknemers die hard werken om producten van de volgende generatie te ontwikkelen. 85 procent daarvan is R&D en technisch personeel, en meer dan 50 procent heeft een masters of een doctorsgraad. Zij komen voornamelijk uit de auto-, luchtvaart- en computerindustrie. Tegen het einde van dit jaar zal het team meer dan 1000 leden tellen.’

Genoeg brainpower dus en ogenschijnlijk bakken geld. En toch… En toch lijkt het ons sterk dat je over een paar jaar in KIJK kunt lezen dat de AeroHT het helemaal heeft gemaakt. Niet met de huidige stand van techniek en niet in deze vorm. Daarvoor is deze vliegende auto te zwaar, te gevaarlijk en kuieren er veel te veel beren op de weg.

