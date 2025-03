De link tussen de Doomsday Clock en doodsoorzaken

De Doomsday Clock vertelt ons hoe snel de mensheid op een zelf-gecreëerd einde van de beschaving afstevent. Het bestaan van die klok heeft effect op onze psychische gezondheid en doodsoorzaken, lijkt een nieuwe studie aan te tonen.

Wetenschappers hebben voor het eerst onderzocht of er een link bestaat tussen de algehele gezondheid van de mens en het bestaan van de Doomsday Clock (ook wel doemdagklok genoemd). Onderzoekers van Mass General Brigham, een Amerikaanse non-profitorganisatie die medisch onderzoek doet, deden een paar opvallende ontdekkingen. Sommige doodsoorzaken komen vaker voor als de Doomsday Clock dichter bij de 12 komt.

Verhaal van de Doomsday Clock

De Doomsday Clock ontstond in 1947. Hij kwam uit de koker van een groep wetenschappers die aan het Manhattan Project had gewerkt. Dit onderzoeksprogramma leverde de eerste atoombom op.

De wetenschappers, die uit eerste hand wisten hoe destructief de mensheid kon zijn, vormden een non-profitorganisatie: Bulletin of the Atomic Scientists. Hun doel? Het grote publiek, wetenschappers en beleidsmakers van informatie voorzien, om zo de kans te verkleinen dat we onze eigen beschaving om zeep helpen.

Kunstenaar Martyl Langsdorf ontwierp de klok, die verscheen op de cover van het eerste magazine dat de groep uitbracht. De wijzers stonden in 1947 op 7 voor 12. Sindsdien is de klok regelmatig verzet, gebaseerd op de dreigingen waar we als mensheid mee te maken krijgen. Sinds januari 2025 staat de Doomsday Clock het dichtst bij middernacht ooit: 89 seconden.

Hoe dichter bij de 12, hoe meer Alzheimer

De onderzoekers van Mass General Brigham gebruikten data van het United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en een andere databank met gezondheidsgegevens. Daarin is onder meer opgenomen wat gedurende tientallen jaren de meestvoorkomende doodsoorzaken zijn.

De onderzoekers zagen een duidelijke link tussen de stand van de Doomsday Clock en specifieke doodsoorzaken, zoals Alzheimer, zelfmoord, ongelukken en alcohol- en drugsmisbruik. Hoe dreigender de situatie was, hoe vaker mensen daaraan stierven. Tegelijkertijd zagen ze ook dat hoe verder de wijzer van de 12 afstond, hoe minder mensen stierven aan tumoren, diabetes en hiv.

Je zou dus (voorzichtig) kunnen concluderen dat de dreiging die uitgaat van de Doomsday Clock een effect heeft op onze algehele gezondheid.

Beperkingen van de studie

Hoofdonderzoeker Samuel Justin Sinclair erkent dat de studie de nodige beperkingen heeft. Zo wil het bestaan van een link natuurlijk niet zeggen dat de Doomsday Clock ook de oorzaak is van deze doodsoorzaken.

“Maar het suggereert dat er een brug bestaat tussen het lot van de wereld, onze psychologie en onze gezondheid”, vertelt Sinclair in een persbericht. “Dat klinkt als een open deur, maar dit is nog niet eerder door iemand onderzocht. We hopen dat dit de deur opent naar meer gesprekken.”

De onderzoekers schrijven dat de Doomsday Clock gebruikt kan worden voor het begrijpen van veranderingen in onze algehele gezondheid. Wellicht is hij ook nuttig bij het maken van gezondheidsbeleid.

Bron: Bulletin of the Atomic Scientists

Beeld: inhauscreative/iStock/Getty Images