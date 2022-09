Mondstuk zet je op mute

Is het alweer 1 april? Dit bedrijf laat ons kennismaken met Mutalk, een soort muilkorf die onze online gesprekken bijna onhoorbaar maakt voor de omgeving.

Thuiswerken brengt een aantal voordelen met zich mee: meer vrijheid, minder reistijd, en niet zoveel afleiding van tegen je aan pratende collega’s. Maar na een aantal dagen op je werkkamer te hebben doorgebracht, kun je het gevoel krijgen dat de muren op je af komen. Sommige mensen klappen hun laptop daarom zo nu en dan open in een gezellig cafeetje.

Allemaal leuk en aardig, totdat je een oproep krijgt van een collega om te beeldbellen en je niet wilt dat het hele etablissement meeluistert. Het bedrijf Shiftall, onderdeel van elektronicaproducent Panasonic, komt nu met de oplossing: Mutalk. Dit apparaat moet jouw gepraat voor de omgeving onverstaanbaar maken.

30 decibel

De Mutalk werkt op basis van een principe dat 160 jaar geleden voor het eerst werd beschreven: Helmholtzresonatie. Het apparaat vangt bepaalde geluidsfrequenties en stuurt ze via Bluetooth door naar de laptop of smartphone. Jouw spraak wordt daardoor met 20 decibel gereduceerd, en als je heel luid praat met 30 decibel.

Shiftall claimt dat je hiermee onverstaanbaar bent voor de mensen die naast je zitten. Al moeten we een slag om de arm houden. In het filmpje hieronder zie je wel dat de Mutalk achtergrondgeluiden blokkeert, zodat de collega’s die je opbellen geen lawaai horen. Maar er is geen live demo te zien van wat mensen in de omgeving nu precies horen.

Wasbaar kussentje

Je kunt het apparaat vastbinden achter je hoofd als je een lang gesprek moet voeren, maar je kunt het ook vasthouden. Verder kan de batterij voor acht uur mee voordat hij moet worden opgeladen met USB-C. Oh en voor wie het zich afvraagt: ja, er zit een wasbaar kussentje in de Mutalk dat je speeksel opvangt als je praat met consumptie.

Wanneer het apparaat op de markt komt, is nog onbekend. De prijs zal in ieder geval rond de 140 dollar (omgerekend 138 euro) liggen. En dat voor een muilkorf.

Bronnen: New Atlas, Gizmodo

Beeld: Shiftall