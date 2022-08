‘Na 20.000 kilometer heeft Zem 2 kilo CO2 afgevangen’

Het studententeam TU/ecomotive van de TU Eindhoven heeft een elektrische auto ontworpen die tijdens het rijden meer koolstofdioxide opvangt dan hij uitstoot. KIJK sprak met teammanager Louise de Laat.

Wat is er zo bijzonder aan deze elektrische auto?

“Onze auto Zem (Zero Emission Mobility) vermindert de CO 2 -uitstoot gedurende alle levensfases. Dus tijdens de fabricage, het rijden en de afbraak. Zo hebben we grote delen van de auto ge-3D-print met gerecycled granulaat dat we opnieuw kunnen recyclen. Verder is Zem voorzien van zonnepanelen. Maar het meest bijzondere is het filter aan de voorkant dat CO 2 uit de lucht haalt tijdens het rijden, en opslaat. Na 20.000 kilometer rijden heeft Zem 2 kilogram CO 2 afgevangen. Bij het schoonmaken van het filter komt de koolstofdioxide als gasvorm eruit. Dit gas kan vervolgens op een duurzame manier worden gebruikt voor andere doeleinden.”

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

“TU/ecomotive is erop gefocust elke twee jaar een nieuw autoconcept, dat verduurzaming aanwakkert, naar de markt te brengen. Met Zem willen we de auto-industrie laten zien wat de mogelijkheden zijn als het gaat om duurzamer worden, en ervoor zorgen dat we kritischer kijken naar de uitstoot die vrijkomt bij de ontwikkeling van auto’s.”

Welke hordes moeten jullie nog nemen?

“Op dit moment is onze auto nog een proof-of-concept. Het onthullen ervan aan het grote publiek is tegelijkertijd een test: wat zijn de reacties en wie zouden er eventueel verder met ons samen willen werken? Nu gaat het erom ons concept uitgebreid te testen en te optimaliseren. Uiteindelijk hopen we dat Zem wordt goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.”

