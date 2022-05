Drie peperdure NFT-projecten

Wat? Een collectie van 10.000 afbeeldingen van (zoals de naam al doet vermoeden) verveelde apen. Elke aap heeft zijn eigen kenmerken, van een kapiteinshoed tot een blauwe zonnebril of gouden huid.

Waarde? De afbeeldingen werden sinds de lancering in april 2021 veelvuldig verkocht en doorverkocht. In totaal werd er al meer dan 1 miljard dollar voor de NFT’s neergeteld.