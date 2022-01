Onzichtbare QR-codes met infraroodcamera’s

Je zou het niet zeggen, maar in deze voorwerpen liggen unieke barcodes verstopt. Alleen met een infraroodcamera zijn ze te lezen.

QR-codes zie je tegenwoordig overal. Digitaal, maar ook ‘fysiek’ in de vorm van een stickertje tegen het glas van winkeletalages of op tafels in restaurants en cafés. Met een vlotte scan met je telefoon heb je in een oogwenk de informatie die je nodig hebt: een verwijzing naar een website, een overzicht van een menu, enzovoort.

Het nadeel van fysieke versies van de geblokte informatieverstrekkers, is dat ze kunnen vervagen of losraken. Met de uitvinding van MIT-onderzoekers is dat straks wellicht verleden tijd. Het team ontwikkelde InfraredTags: een systeem waarbij de barcodes niet op een object geplakt zijn maar er ‘onzichtbaar’ in ingebed liggen.

Twee lagen

Dat weten de onderzoekers, onderdeel van MIT’s CSAIL (voor Computer Science and Artificial Intelligence Lab) voor elkaar te spelen met behulp van infraroodcamera’s, een 3D-printer, en een type plastic waar infrarood (IR) licht doorheen kan, maar zichtbaar licht niet.

Het team print de onzichtbare InfraredTags in twee lagen. De onderste laag printen ze van een plastic dat ondoorzichtig is voor zowel zichtbaar als infrarood licht. Hierin wordt de barcode verwerkt. Om die code af te dekken, komt hierover vervolgens een tweede laag plastic. Daar kan zichtbaar licht niet, maar infrarood licht wel doorheen. Het resultaat is een ogenschijnlijk kaal stukje plastic. Alleen met een IR-camera is de veilig in het materiaal ingebedde code te zien.

De 3D-geprinte mok (links) en de gamecontroller (rechts) zoals we ze met het blote oog zien (boven) en door een infraroodcamera (onder). © MIT CSAIL

Veilig verstopt

Zo printten de onderzoekers onder meer mokken waarin QR-codes verstopt liggen, een wifi-router waar aan de zij- en onderkant respectievelijk het netwerk en het wachtwoord schuilgaan en zelfs een heel simpele gamecontroller. Dit zwarte plastic ‘stuurtje’ bevat geen elektronische onderdelen, maar huist een eveneens ‘onzichtbare’ code. Met die code en een goedkope IR-camera op een computer, die de oriëntatie van de code en dus het stuurtje registreert, kunnen de onderzoekers er een simpel racespelletje mee spelen.

Het team voorziet dat hun InfraredTags in de toekomst op veel meer plekken en manieren toegepast zouden kunnen worden. Onder het laagje plastic blijven de niet bijzonder mooie codes immers uit het zicht en gaan een stuk langer mee dat tegenhangers op voorwerpen.

Voor verdere toepassing, bijvoorbeeld om een drankje in een café te bestellen – zonder daarvoor eerst de kreukels uit de QR-sticker te hoeven strijken – is het overigens wel handig als onze telefoons ook daadwerkelijk uitgerust zijn met een IR-camera. Volgens de onderzoekers is dat momenteel niet gebruikelijk, maar zit dat wel in de pijplijn.

De gamecontroller zoals we ze met het blote oog zien (b) en door een infraroodcamera (c). © MIT CSAIL

Bronnen: Conference on Human Factors in Computing Systems, MIT, New Atlas

Beeld: MIT CSAIL