Ook Alibaba werkt aan chatrobot

Alibaba werkt aan een eigen chatrobot met artificiële intelligentie (AI). Dat maakte de Chinese e-commercereus deze week bekend.

Na de populariteit van ChatGPT zijn verschillende bedrijven in een ontwikkelingsrace gestapt. De door technologiereus Microsoft gesteunde Amerikaanse start-up OpenAI lanceerde die chatrobot met kunstmatige intelligentie eind november. Hij bleek een enorm succes.

Eerder deze week deed Google al de uitrol van zijn slimme chatbot Bard uit de doeken. Die zal in de komende weken ‘breder beschikbaar’ worden voor het grote publiek. Dinsdag volgde de Chinese sectorgenoot Baidu, die met zijn Ernie Bot een interne testfase ingaat die in maart zou aflopen. Daarna zal de chatrobot beschikbaar worden gesteld aan het grote publiek, maar een precieze datum is er nog niet.

Ook e-commercegigant Alibaba laat nu weten dat het een eigen chatrobot heeft die momenteel wordt getest door werknemers. Het e-commerceconcern maakte nog geen details bekend over de lancering van de tool, of hoe die beschikbaar zal worden gesteld.

Dinsdag kondigde Microsoft aan dat het kunstmatige intelligentie zal integreren in zijn zoekmachine Bing. Het Amerikaanse softwarebedrijf gaat daarvoor gebruikmaken van de technologie van OpenAI, waarin het de komende jaren 10 miljard dollar zal investeren.

Google zei maandag dat het ook aan andere AI-projecten werkt, waaronder taalmodellen, afbeeldingengenerator Imagen en MusicLM, dat tekst omzet in muziek. Het wil die toepassingen ‘binnenkort’ ook integreren in zijn populaire zoekmachine.

