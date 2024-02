Op afstand bestuurbare robotchirurg gaat oefenen in de ruimte

Wetenschappers hebben een robotchirurg naar het ISS gestuurd die chirurgische operaties in de ruimte mogelijk moet maken.

In de toekomst zullen ruimtemissies steeds langer duren en dat vergroot de kans dat een van de bemanningsleden een chirurgische ingreep nodig heeft, of het nu gaat om een eenvoudige hechting of een spoedoperatie aan de blindedarm. De NASA hoopt dat de robotchirurg MIRA (Miniaturized In-vivo Robotic Assistant) daarbij kan helpen. Met deze kleine robot van nog geen kilogram kunnen artsen op afstand operaties uitvoeren.

Darmoperatie

MIRA – ontwikkeld door de startup Virtual Incision – bestaat uit twee bestuurbare armen, één met een grijper en de ander met een schaar. De robot voerde zijn eerste operatie uit in augustus 2021. Hij assisteerde toen bij een darmoperatie (op aarde) door een enkele incisie te maken bij een patiënt. De rest van de handelingen werden uitgevoerd door chirurgen. Voor complexe operaties is MIRA dus nog lang niet klaar.

Toch is de NASA nu al geïnteresseerd en gaf een flinke subsidie aan Virtual Incision zodat het bedrijf de robotchirurg ook in de ruimte kan testen. En deze dinsdag is de robot als onderdeel van een bevoorradingsmissie naar het ISS gestuurd.

Elastiek

In het ruimtestation gaat de robot een aantal chirurgische handelingen oefenen. Het gaat nog om heel vroege tests. De ‘operaties’ worden bijvoorbeeld uitgevoerd op rubberen elastieken, die enigszins de elasticiteit van menselijk weefsel moeten nabootsen.

Voor de meeste handelingen wordt de robotchirurg bestuurd door iemand op aarde, maar hij gaat ook een aantal taken volledig zelfstandig uitvoeren.

Operaties op bizarre plekken

De NASA is trouwens niet de enige die interesse heeft in de op afstand bestuurbare robotchirurg. Ook het Amerikaanse leger geeft subsidies aan Virtual Incision. “Beide groepen willen operaties uitvoeren op bizarre plekken”, zei Shane Farritor, medeoprichter van Virtual Incision, tijdens een presentatie. “En onze kleine robots lenen zich daar goed voor.”



