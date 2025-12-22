Deze laser kan militaire drones opladen terwijl ze vliegen

PowerLight Technologies wil een netwerk van grondstations bouwen dat vliegende drones kan opladen.

De start-up PowerLight Technologies heeft gedemonstreerd dat zij vliegende drones kunnen opladen met lasers.

Wanneer de batterij van militaire drones opraakt, moeten ze meestal terugvliegen om op te laden. In een ideale wereld kan zo’n onbemande vliegmachine natuurlijk zo lang mogelijk in de lucht blijven. De Amerikaanse start-up PowerLight Technologies wil drones daarom opladen met lasers, zodat ze praktisch oneindig kunnen blijven vliegen.

1500 meter

Het bedrijf rust drones uit met lichtgewicht ontvangers van zo’n 2,7 kilogram. Deze kunnen laserstralen omzetten in elektriciteit. Een extra module helpt bij het communiceren met een grondstation. Dat grondstation volgt de bewegingen en positie van de drones, meet hun snelheid en stuurt de laser vervolgens precies richting de ontvanger.

Onlangs is het de start-up voor het eerst gelukt om laserstralen met een vermogen van enkele kilowatts naar een drone te richten die op ruim 1500 meter hoogte vloog. Hiermee werd aantoonbaar energie naar de batterij gestuurd. “We hebben met succes de algoritmen voor de energieoverdracht en de volgsystemen getest en daarmee de kernarchitectuur gevalideerd”, aldus CTO Tom Nugent.

Conceptafbeelding van het grondstation dat een laser op een drone richt. Beeld: PowerLight Technologies.

Oneindig vliegen

PowerLight Technologies zegt robuuste veiligheidssystemen te hebben ontwikkeld. Die systemen detecteren automatisch of er iets, bijvoorbeeld een ander luchtvaartuig, het pad van de laser nadert. Is dat het geval, dan wordt de laser binnen een milliseconde uitgeschakeld en pas weer ingeschakeld als dat veilig is.

De start-up werkt samen met het Amerikaanse bedrijf Kraus Hamdani Aerospace, dat de K1000ULE ontwikkelt. Deze drone heeft een enorm bereik van 1600 kilometer en kan meer dan 24 uur in de lucht blijven. In het nieuwe jaar wordt de laserontvanger geïnstalleerd op een K1000ULE en zullen er tests plaatsvinden die moeten demonstreren dat het dankzij de lasers mogelijk is om in theorie oneindig te blijven vliegen.

