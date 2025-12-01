Het Britse laserwapen DragonFire schiet supersnelle drones supergoedkoop uit de lucht

Met slechts 12 euro per schot kan DragonFire supersnelle drones neerhalen. Het Britse laserwapen wordt mogelijk al in 2027 in gebruik genomen.

Moderne raketten zijn effectief in het uitschakelen van luchtbedreigingen, zoals drones en raketten. Maar deze verdedigingsraketten kosten bakken met geld en zijn zelfs vaak vele malen duurder dan de bedreigingen die ze uitschakelen. Veel landen zijn daarom op zoek naar goedkopere opties. Het Verenigd Koninkrijk ontwikkelt bijvoorbeeld een laserwapen: de DragonFire. En het Britse ministerie van Defensie liet weten dat het wapen tijdens tests supersnelle drones uit de lucht heeft geknald.

De DragonFire. Beeld: Crown Copyright.

Waarom lasers?

Laserwapens zoals de DragonFire gebruiken intense lichtstralen (lasers) om een gat in een doelwit te branden. Het belangrijkste voordeel van zulke wapens is dat ze – op de ontwikkelingskosten na – erg goedkoop zijn. Een ‘schot’ kost zo’n 12 euro en de ‘munitie’ is oneindig, zolang er maar een stabiele energiebron is. Verdedigingsraketten zijn daarentegen eindig en kosten honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s per stuk.

Maar lasers hebben nog meer voordelen. Ieder schot reist bijvoorbeeld met de lichtsnelheid, oftewel bijna 300.000 kilometer per seconde, zodat vijandelijke gevechtsvliegtuigen en drones ze bijna niet kunnen ontwijken. Bovendien zijn ze zeer nauwkeurig. Volgens het ministerie van Defensie kan de 50 kW laser van de DragonFire een 1-pondmunt (met een diameter van 22 millimeter) raken vanaf een kilometer afstand.

Tijdens recente tests in Schotland liet het laserwapen zien dat het drones kan uitschakelen die tot wel 650 kilometer per uur vliegen. Daarbij gebruikte het een nieuw systeem om de drones in het vizier te houden.

Een projectiel van een mortier dat is geraakt door de DragonFire. Beeld: Crown Copyright.

Eerste van Europa

De Britse Royal Navy is enthousiast over DragonFire en heeft een contract ter waarde van 316 miljoen pond (ongeveer 360 miljoen euro) gesloten met wapenfabrikant MBDA UK. Het laserwapen moet geïnstalleerd worden op de torpedobootjagers van de Daringklasse.

Volgens de oorspronkelijke planning zou DragonFire in 2032 klaar zijn om in dienst te treden. Maar de ontwikkelingen lopen voorspoedig en MBDA UK verwacht in 2027 al de eerste exemplaren te kunnen leveren. Het Verenigd Koninkrijk zou daarmee het eerste land in Europa worden dat zo’n krachtig laserwapen in gebruik neemt.

