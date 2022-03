Piloten gaan in de lucht van vliegtuig wisselen

Red Bull geeft je vleugels, dat weet iedereen. Maar deze twee piloten nemen die slogan wel erg serieus. Binnenkort verwisselen de Red Bull stuntmannen van vliegtuig – op een paar duizend meter hoogte.

Red Bull heeft altijd op extreme manieren reclame gemaakt. Maar zelfs een skydive vanuit de ruimte of een sprong vanaf een bergtop in een passerend vliegtuig was voor het bedrijf niet gek genoeg. Voor de volgende grote Red Bull-circustruc wisselen twee piloten van vliegtuig – een paar duizend meter boven de grond van Arizona.

Plane Swap

Luke Aikins en Andy Farrington zullen ieder in een Cessna 182-vliegtuigje op 4270 meter hoogte (de hoogte van een ‘gewone’ skydive) razen. Eenmaal daar richten de piloten de neus van het vliegtuig naar beneden, de diepte in.

De vliegtuigen wegen elk zo’n 735 kg. Dat is relatief licht. De spanwijdte van de Cessna Citation II is bijvoorbeeld 5 meter langer, maar het apparaat weegt 2920 kg meer. Zo’n gevaarte zou veel sneller naar beneden storten dan deze zwierende vliegtuigjes. Bovendien zijn deze 182’s uitgerust met remkleppen die de luchtweerstand van het toestel vergroten, en daarmee de afdaling vertragen. Dit geeft Aikins en Farrington een paar minuten om naar elkaars vliegtuigen te skydiven, in te stappen en de remmen weer in te klappen.

Idiote piloten

Het klinkt vrij simpel, maar de voorbereidingen van het project duurden meer dan tien jaar. Daarnaast moest Red Bull twee geschikte kandidaten vinden die ervaren én gek genoeg zijn voor de Plane Swap. Aikins heeft al vergelijkbare stunts op zijn naam staan; in 2016 sprong hij uit een vliegtuig op 7620 meter. Hij had geen parachute of een wingsuit aan, maar werd opgevangen door een net van 30 bij 30 meter. In het filmpje hieronder kun je zijn stunt bekijken. Farrington heeft weliswaar niet zo’n wilde cv als Aikins, maar hij is een ervaren piloot met duizenden skydives op zijn naam.

Op 25 april wordt de stunt live gestreamd op Hulu. Nu maar hopen dat er een kern van waarheid in Red Bulls slogan zit.

Bronnen: Red Bull, New Atlas, CNN

Beeld: Red Bull