Dash 80: stunten voor de verkoop

Als een van de eerste verkeersvliegtuigen met straalmotoren was de Boeing 707 baanbrekend. Maar luchtvaartmaatschappijen wilden er aanvankelijk niets van weten. Tot het prototype een nogal bijzondere stunt uitvoerde. In deze aflevering van de serie Terugvlucht: de Dash 80.

Zondag 7 augustus 1955: het publiek is voor de jaarlijkse speedbootraces om de Gold Cup naar de Seattle Seafair op Lake Washington gekomen, maar in de pauze trekt een vliegtuig de aandacht. Niet alleen doordat het zo laag overvliegt, maar ook doordat het door zijn straalmotoren zo anders klinkt dan de vertrouwde propellervliegtuigen uit die tijd. Het viermotorige toestel met deels bruine vleugels en een aluminium buik nadert vanuit het zuidoosten op 700 tot 800 meter hoogte. Ineens draait het links om zijn as en vliegt het kort op zijn rug. Is dit gepland of gaat er iets mis?

Even denkt Boeing-directeur Bill Allen het laatste, maar als hij een dag later aan de piloot vraagt wat die aan het doen was, antwoordt de man droogjes: “Vliegtuigen verkopen.”

De piloot in kwestie is Boeings cheftestvlieger Tex Johnston. Met zijn barrel roll wordt hij wereldberoemd als de eerste die een straalverkeersvliegtuig ondersteboven laat vliegen. Twee keer zelfs, “voor het geval iemand het niet had opgemerkt”, zal hij later in een interview zeggen.

Ook het vliegtuig, de Boeing 367-80, is door de stunt ineens wereldberoemd. Johnstons missie lijkt geslaagd: enkele maanden later sleept Boeing de eerste orders in de wacht. Hijzelf zal netjes het dringende advies van zijn baas opvolgen: “Doe dat nooit meer.”

