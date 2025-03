Elektronische tong kan je virtueel eten laten proeven

Wetenschappers hebben een elektronische tong ontworpen, de e-Taste, die je allerlei smaken kan laten proeven.

Virtual reality wordt nog realistischer door een nieuwe uitvinding. Wetenschappers uit Amerika ontwierpen een apparaat genaamd e-Taste, dat mensen dingen kan laten proeven door stoffen met de vijf basissmaken onder de tong te spuiten. Hierover schreven ze in Science Advances.

Smaak verzonden

Stel je voor, je bent op vakantie en drinkt de lekkerste limonade die je ooit hebt geproefd. Hoe leuk zou het zijn als je die smaak via je telefoon naar je vrienden zou kunnen opsturen? Op dat punt zijn we nu nog niet, maar we komen wel dichterbij.

Onderzoekers hebben namelijk de ‘e-Taste’ ontwikkeld, een apparaat dat smaak kan simuleren. Deze elektronische tong gebruikt verschillende stofjes om diverse smaken na te bootsen. Dat doet het apparaatje aan de hand van de vijf basissmaken. Voor zout gebruikt het natriumchloride, voor zuur citroenzuur, voor zoet glucose, voor bitter magnesiumchloride en voor umami glutamaat.

Maar hoe weet deze ‘tong’ precies hoe bijvoorbeeld limonade smaakt? Dat doet het systeem met sensoren. Deze kunnen de niveaus van de vijf stofjes detecteren en omzetten in digitale metingen. Vervolgens stuurt het systeem deze waarden naar een pompje. Om het resultaat dan te proeven moet je een klein buisje onder de tong leggen. Het pompje laat kleine hoeveelheden van verschillende hydrogels met smaak los door dat buisje, en dan proef je de limonade.

E-Taste test

Om te testen of de e-Taste goed werkt, hebben de wetenschappers twee experimenten uitgevoerd. Allereerst toetsten ze hoe goed het apparaat de intensiteit van ‘zuur’ kon nabootsen. De onderzoekers lieten tien vrijwilligers de daadwerkelijke en de daarop gebaseerde smaken proeven. De proefpersonen moesten aangeven hoe zuur deze waren op een schaal van één tot en met vijf. Ze gaven in 70 procent van de gevallen hetzelfde nummer aan de echte smaak als de gesimuleerde smaak.

In het tweede experiment toetsten de onderzoekers moeilijkere smaken. Hiervoor gebruikten ze de opties limonade, taart, gebakken ei, vissoep en koffie. Ze vroegen zes andere mensen welke van de vijf ze voorgeschoteld kregen. In 86,7 procent van de gevallen kozen ze de correcte categorie.

Volgens de wetenschappers kan de nauwkeurigheid van de e-Taste verder verbeterd worden met extra onderzoek. Ook komt er nog veel meer bij proeven kijken dan alleen smaak, zoals de geur en textuur van eten. Eerder schreven we al over VR voor in je mond, dit ging over dingen voelen met je tong, ofwel textuur. Misschien kunnen deze twee technieken worden gecombineerd, en kun je in de toekomst echt een slokje limonade digitaal delen, iets waar de onderzoekers over fantaseren.

Bronnen: Science Advances, New Scientist