Filmpje: Red Bull-piloot maakt een gedurfde landing

De Poolse piloot Luke Czepiela heeft onlangs een gewaagde landing uitgevoerd op het iconische Burj Al Arab Jumeirah in Dubai. Een wereldprimeur.

Met 312 meter is de Burj Al Arab (letterlijk: Toren van de Arabieren) bij lange na niet het hoogste gebouw ter wereld. (Dat record behoort de Burj Khalifa toe met zijn 828 meter hoogte.) Toch is het luxueuze Burj Al Arab-hotel ook een architecturaal pareltje. Op 212 meter hoogte bevindt zich zelfs een heliplatform, zodat de rijkaards en celebrities niet via de hoofdingang op de begane grond het hotel in hoeven.

Een helikopterpiloot is het gewend om op niet al te grote platforms te landen, maar met een vliegtuigje – dat niet verticaal opstijgt en landt – wordt dat een stuk lastiger. Die uitdaging ging de Poolse piloot Luke Czepiela maar al te graag aan. Met een STOL-sportvliegtuigje (een Short Take-Off and Landing-toestel) maakte hij een landing op het platform van de wolkenkrabber, waarbij hij slechts enkele meters overhield.

Czepiela mag zich met 12.000 vlieguren en een baan als gezagvoerder van een Airbus A320 een ervaren piloot noemen. Ook stunts zijn hem niet vreemd: hij vloog eerder onder drie bruggen door en landde op een Poolse pier. Ter voorbereiding op deze laatste uitdaging heeft hij sinds 2021 maar liefst 650 testlandingen uitgevoerd in Polen, de VS en Dubai.

Toch had hij drie pogingen nodig om net op tijd tot stilstand te komen op het helikopterplatform van het Burj Al Arab-hotel. Bij die geslaagde poging remde het 7,1 meter lange en 10,44 meter brede toestel pas na 20,76 meter. Heel veel speling hield de piloot niet over; de lengte van het heliplatform is namelijk 27 meter. De landing werd op 14 maart uitgevoerd in opdracht van energiedrankproducent Red Bull die wel vaker gewaagde marketingstunts uithaalt.

Er moesten wel een aantal wijzigingen aan het toestel worden gebracht. Zo is de ophanging verbeterd, de hoofdbrandstoftank naar de achterkant van het vliegtuig verplaatst om sneller te kunnen remmen, zijn er lachgastanks toegevoegd en is tot slot het materiaal dat de romp en de vleugels bedekt, vervangen door een lichter alternatief. Uiteindelijk woog het vliegtuig 425 kg. De Titan CC340-motor had een maximumvermogen van 230 pk dankzij de lachgasinjectie. Dat laatste was nodig om het toestel voldoende snelheid te geven voor het opstijgen vanaf het korte helikopterplatform.

Bekijk hier de landing:



Bronnen: Red Bull, New Atlas

Beeld: Samo Vidic/Red Bull Content Pool