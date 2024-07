Robothond moet het tekort aan blindengeleidehonden oplossen

China kampt met een enorm tekort aan blindengeleidehonden. Deze zespotige robothond moet dat probleem oplossen.

Het concept van blindengeleidehonden – en hulpdieren in het algemeen – is vrij nieuw in China. Volgens de China Blind Association zijn er maar net iets meer dan vierhonderd actieve geleidehonden in het land, terwijl er bijna 20 miljoen blinde mensen wonen. Onderzoekers van de Shanghai Jiao Tong University hebben nu een robot ontwikkeld waarmee ze dat gat willen opvullen.

Verkeerslichten herkennen

Hun robothond heeft grofweg het formaat van een Engelse buldog, maar dan met zes poten. Die extra poten zorgen ervoor dat de robot altijd met minstens drie poten op de grond staat, waardoor hij stabieler is dan vierpotige varianten.

De met kunstmatige intelligentie uitgeruste robot maakt 3D-kaarten van de omgeving en bepaalt vervolgens de beste route. Dankzij camera’s en sensors ontwijkt hij obstakels en andere voetgangers. Hij herkent en begrijpt zelfs de signalen van verkeerslichten, iets wat blindengeleidehonden niet kunnen.

Gebruikers kunnen de robothond met stemcommando’s instructies geven. In het verkeer kun je hem ook instrueren om sneller te lopen door tegen de blindenstok op zijn rug te duwen. Moet hij juist langzamer, dan trek je aan deze ‘hondenriem’.

De topsnelheid is zo’n 10 kilometer per uur zijn, maar in de meeste gevallen redt hij dat niet; 3 kilometer per uur kan hij beter bijbenen.

De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat hun robothond het gigantische tekort van blindengeleidenhonden in China kan oplossen. Zeker in een industrieland als China zou hij namelijk massaal kunnen worden geproduceerd.

Bronnen: Shanghai Jiao Tong University, New Atlas

Beeld: Shanghai Jiao Tong University