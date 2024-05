Wereldrecord: robot lost Rubiks kubus op in letterlijk een oogwenk

Een robot van Mitsubishi Electric loste de Rubiks kubus op in 0,305 seconde – ongeveer de tijd die je nodig hebt om met je ogen te knipperen.

Nadat de Hongaar Ernő Rubik in 1974 de Rubiks kubus ontwikkelde, is de puzzel snel uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Met de enorme populariteit ontstonden er ook wedstrijden om de kubus zo snel mogelijk op te lossen, het zogenoemde speedcubing.

Momenteel staat het wereldrecord op de naam van de Koreaans-Amerikaanse Max Park. Op 11 juli 2023 loste hij een Rubiks kubus op in slechts 3,13 seconden. Maar niet alleen mensen doen aan speedcubing, robots spelen het spelletje ook. En ze zijn er gigantisch goed in.

Eerder deze maand loste een robot van het Japanse Mitsubishi Electric (een elektronicabedrijf dat bij hetzelfde moederbedrijf hoort als het automerk Mitsubishi) een Rubiks kubus op in slechts 0,305 seconde. Dat is 0,075 seconde sneller dan het record dat in 2018 door een MIT-robot werd gevestigd.

De TOKUI Fast Accurate Synchronized Motion Testing Robot (TOKUFASTbot) komt daarmee in de boeken van Guinness World Records als ‘snelste robot die een roterende puzzelkubus kan oplossen’. Bekijk de recordpoging hieronder, probeer niet te knipperen, want dan mis je het.



Fabrieksautomatisering

Voor de ontwikkeling van de robot maakte Mitsubishi Electric gebruik van technologieën die het bedrijf ook toepast in robots die snel en nauwkeurig draden positioneren in motoren van elektrische apparaten, zoals airconditioners en ventilatoren. Die hebben ze vervolgens geoptimaliseerd voor puzzelkubussen, waarna de robot een draaibeweging van 90 graden kon maken in slechts 0,009 seconde. De kleuren van de kubusvlakjes werden herkend door camera’s en kunstmatige intelligentie.

Met deze gooi naar de wereldtitel wil Mitsubishi Electric naar eigen zeggen de technische mogelijkheden van hun fabrieksautomatisering laten zien.

De grootste obstakels voor het behalen van een nog snellere tijd zijn de fysieke eigenschappen van de kubus zelf. Bij de eerste recordpoging liep de puzzelkubus bijvoorbeeld vast door de enorme snelheid van de robot. 20 minuten later – na herkalibratie – lukte het bij de tweede poging wel, de TOKUFASTbot verbrak toen zowel het wereldrecord als zijn persoonlijke record.

