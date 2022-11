RAF maakt vlucht volledig op duurzame brandstof

Een wereldprimeur voor de Royal Air Force. Met de Airbus A330 Voyager maakte de Britse luchtmacht een vlucht, waarbij het tanktoestel volledig op duurzame brandstof vloog.

De Voyager, een Airbus A330 van de Royal Air Force, is het eerste toestel ter wereld dat volledig op Sustainable Aviation Fuel (SAF) heeft rondgevlogen. SAF wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen – in dit geval gewonnen uit afgewerkte plantaardige olie – en is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstof.

RAF op SAF

De 90 minuten durende vlucht werd uitgevoerd in samenwerking met Airbus, het Britse ministerie van Defensie, de Britse leasemaatschappij voor vliegtuigen AirTanker en motorfabrikant Rolls-Royce. Air bp leverde de duurzamere brandstof.

SAF mengt perfect met traditionele vliegtuigbrandstof en is geschikt voor alle motoren in alle toestellen, zonder dat operationele processen beïnvloed worden, valt op de website van KLM te lezen. Het gebruik van SAF zou de uitstoot van schadelijke stoffen met 75 tot 80 procent kunnen reduceren ten opzichte van fossiele brandstof.

De Voyager wordt voorzien van Sustainable Aviation Fuel (SAF) voordat het toestel aan zijn vlucht begint. © MoD Crown copyright

De RAF is al geruime tijd geïnteresseerd in duurzame brandstoffen die kunnen worden gemaakt van afvalmaterialen. Niet alleen is dit een duurzamer alternatief, maar het biedt vliegbases ook de mogelijkheid om in de toekomst hun eigen brandstof te produceren – in plaats van afhankelijk te zijn van brandstof die wordt vervoerd via kwetsbare aanvoerlijnen.

Bronnen: Airbus, New Atlas

Beeld: Paul Crouch/MoD Crown copyright