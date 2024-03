’s Werelds breedste vliegtuig dropt hypersoon toestel

Een vliegtuig met een spanwijdte van 117 meter dat in de lucht bevalt van een ander toestel, Talon-A1. Een indrukwekkend gezicht; bekijk het zelf.

Afgelopen weekend steeg de reusachtige Roc op van de Mojave Air and Space Port in Californië. En alsof dat nog geen spektakel genoeg was, droeg het breedste vliegtuig ter wereld ook nog een raket aangedreven toestel in zijn buik: Talon-A1. Eenmaal gedropt, bereikte dat testvliegtuig een bijna hypersonische snelheid.



Dubbele romp

In 2011 richt Paul Allen (een van de Microsoft-vaders) het bedrijf Stratolaunch op. Het doel: een vliegende lanceerbasis ontwerpen die snel en stukken goedkoper satellieten in een baan om de aarde kan brengen. Acht jaar later slaagt de tweerompige Roc – dan nog Stratolaunch Carrier genoemd – voor zijn eerste testvlucht. Helaas maakt Allen dit niet meer mee; hij overlijdt in 2018 en Stratolaunch wordt verkocht.

Sindsdien legt het bedrijf zich toe op het bouwen van hypersonische toestellen die zich met minstens vijf keer de geluidssnelheid (Mach 5) verplaatsen. Elk raket aangedreven vliegtuig moet 8,5 meter lang worden, een spanwijdte van 3,4 meter hebben, en ruim 2700 kilo wegen. Aan Roc de taak om drie Talon-A’s per keer te vervoeren. Hij moet ze naar een hoogte van 10 kilometer brengen om ze daar vervolgens te lanceren.

Roc, het breedste vliegtuig ter wereld, dropt Talon A-1. Beeld: Stratolaunch Systems.

Nog groter

In mei 2023 vervoerde het tweerompige vliegtuig een Talon-A zonder eigen aandrijving, Talon-A0. Na het vrijlaten van dit toestel, zweefde het als het ware naar zijn landing. In december nam Roc een Talon-A1 mee de lucht in die wel beschikte over een eigen aandrijving. Het toestel werd echter niet gedropt.

Maar afgelopen zaterdag, 9 maart, bereikte het tweerompige vliegtuig een hoogte van 10.668 meter en liet vanaf daar wel een op afstand bestuurde Talon-A1 vrij. Deze gaf vervolgens flink gas en behaalde een snelheid van bijna Mach 5, voordat hij een gecontroleerde landing maakte in het water, zo laat het bedrijf weten.

De gegevens van deze testvluchten gebruikt Stratolaunch voor het maken van de Talon-A2, een herbruikbare versie van het hypersone toestel. Later dit jaar moet deze versie zijn luchtdoop krijgen. Ook is het bedrijf bezig met de bouw van nog grotere hypersone toestellen, en meer carriers. Een booming-business.

Bronnen: New Atlas, Gizmodo

Beeld: Stratolaunch Systems