Drie dramatische schietstoelmomenten

Op 30 juli 1966 kwam een Lockheed M-21, een supersoon verkenningstoestel, in botsing met een spionage-drone die bij wijze van experiment vanaf de rug van het vliegtuig was gelanceerd. Dat betekende het einde van de M-21. Die had op dat moment een snelheid van ruim 4000 kilometer per uur en vloog op een hoogte van 24.000 meter. Toch wisten piloot Bill Park en launch control officer Ray Torick, die een soort ruimtevaartpakken droegen, er dankzij hun schietstoelen levend uit te ontsnappen. Maar Torick verdronk kort nadat hij in de Grote Oceaan terechtkwam.