SHOT: blik op oneindig

Wolkenkrabbers met verbluffend uitzicht zijn er in New York in overvloed, maar het uitkijkpunt van One Vanderbilt is wel erg uniek.

Ontwerper Kenzo Digital Immersive koos ervoor om in een van de vertrekken van het gebouw de vloer, het plafond en de muren tussen de gigantische ramen van spiegels te maken. Daardoor lijkt de kamer oneindig groot. Dit wordt ook wel het Droste-effect genoemd, naar het Nederlandse cacaomerk met op de verpakking een verpleegster die in haar handen dezelfde verpakking heeft, waar ze zelf ook weer op staat. Om horendol van te worden.

Deze SHOT staat ook in KIJK 5/2022.

Beeld: SUMMIT One Vanderbilt