Heerema beschikt over een hightech-simulatiecentrum

Bij het manoeuvreren met de reusachtige onderdelen van offshore-installaties kan één foutje tot miljoenen euro’s schade leiden. Verstandig dus om dat werk goed te oefenen. Het Nederlandse bedrijf Heerema Marine Contractors heeft daar een hightechsimulatiecentrum voor. KIJK-verslaggever Wouter Helders mocht er aan de slag als kraanmachinist-op-zee.

Vanuit het raam van de kraancabine is de uitgestrektheid van de Oostzee te zien. Tot zover het oog reikt, strekt het grauwe water zich uit. Zo’n 50 meter onder me ligt het dek van de Thialf, dat ongeveer twee voetbalvelden groot is. De kleuren van dit semi-submersible kraanschip – de witte toren, het groene heliplatform en het roestige metaal – contrasteren scherp met het water.

Precisieklus

Het vaartuig deint nauwelijks. Afhankelijk van onze lading zijn de 25 ballasttanks geheel of gedeeltelijk gevuld met water, waardoor een stuk van het schip zich onder het zeeoppervlak bevindt. Samen met het dynamic positioning system, waarbij verschillende scheepsschroeven gecoördineerd samenwerken om de Thialf op zijn plek te houden, zorgen de ballasttanks ervoor dat het schip als een blok in het water ligt.

En dat is maar goed ook, want hoewel mijn taakomschrijving voor vandaag goed beschouwd niet zoveel voorstelt, is het wel een precisieklus die jarenlange ervaring en een goed ontwikkeld fingerspitzengefühl vereist. Voor mij op het dek liggen, in speciale rekken, de onderdelen voor een drietal immense windturbines. De fundaties waarop de turbines op de zeebodem rusten en de reusachtige torens zijn al geplaatst. Ze steken naast de Thialf als drie witte vlaggenmasten uit zee.

Dit is het begin van het artikel ‘Hijsen voor gevorderden’ te vinden in KIJK 9/2022. Deze editie ligt in de winkel vanaf 18 augustus tot en met 14 september.

Meer informatie:

Tekst: Wouter Helders

Beeld: Heerema Marine Contractors