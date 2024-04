Deze smartphone-app ‘voelt’ of je lijdt aan hartfalen

Het enige wat de arts hoeft te doen is de smartphone tegen je borst houden. De app herkent dan een verdacht hartritme.

Veel mensen van 65 jaar en ouder worden opgenomen in het ziekenhuis omdat ze lijden aan hartfalen. De diagnose is echter uitgebreid en tijdrovend. Wetenschappers uit Finland en de VS zijn bezig met het ontwikkelen van een snellere diagnoseoptie: een smartphone-applicatie die de vibraties van je hart meet. Het bedrijf CardioSignal zal de app op de markt brengen zodra deze optimaal werkt.

Snelle diagnose

De eerste symptomen van hartfalen zijn kortademigheid en snelle vermoeiing bij lichte inspanning. Op het eerste gezicht lijken dat geen spannende kwaaltjes – bovendien betekenen ze niet altijd dat er iets met je hart aan de hand is. Maar gezien de ernst van hartfalen is het wel noodzaak om snel actie te ondernemen. Een eenvoudige en vlotte diagnose is hierbij van groot belang.

Hartfalen is een chronische ziekte, waarbij het hart langzaamaan achteruitgaat; de pompfunctie werkt steeds minder goed, waardoor je organen en spieren niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen krijgen. Bloedvaten raken vol en er lekt vocht naar de longen, buik, benen en enkels.

Normaliter moeten cardiologen voor een diagnose allerlei echo’s, bloedtests en andere langdurige onderzoeken uitvoeren. Met de smartphone-app die wetenschappers van de Turku Universiteit in Finland ontwikkelen, kan dit binnenkort een stuk makkelijker en sneller. Er zullen dan geen ingewikkelde apparatuur en instrumenten meer nodig zijn.

Algoritme in de app

De Finse onderzoekers werkten samen met wetenschappers van de Stanford Universiteit in de VS. Voor het opzetten van de app, verzamelden ze 1003 vrijwilligers (65 jaar en ouder), waaronder 217 patiënten met hartfalen en 786 gezonde personen.

Van elke deelnemer werd de hartfunctie gemeten met de smartphone-app; hiervoor moesten ze op hun rug liggen en de smartphone op de borst leggen. De app gebruikt de accelerometriefunctie (beweging en oriëntatie) en de gyroscoopfunctie (rotatie en trilling) van een smartphone om harttrillingen in de borst te meten.

De app meet de bewegingsfrequentie van het hart. Op basis van de verschillen tussen hartpatiënten en gezonde deelnemers, weet de technologie hartfalen te herkennen. Beeld: Haddad et al., 2024.

Vervolgens analyseerden de onderzoekers deze vibraties, waarbij ze precies de verschillen tussen een gezond en een ziek hart konden aanwijzen.

Hartfalen kenmerkt zich door een onregelmatig of zwak hartritme, extra trillingen of een ruis in het ritme. Op basis hiervan ontwikkelden ze een algoritme, waarmee deze afwijkingen worden herkend. Dezelfde testpersonen werden daarna nogmaals onderzocht met de app. Met 89 procent nauwkeurigheid wist de technologie de patiënten met hartfalen eruit te pikken.

CardioSignal

Nog geen perfecte score, maar de wetenschappers gaan hard aan de slag om deze te verbeteren. Er zullen nog meer hartpatiënten worden getest, en met die data wordt het geheugen van het algoritme vergroot en geoptimaliseerd. De onderzoekers schreven over de ontwikkeling ervan in vakblad JACC: Heart Failure.

Het bedrijf CardioSignal zal uiteindelijk de app op de markt brengen. CEO en cardioloog Juuso Blomster vertelt: “Eerstehulpposten beschikken over zeer beperkte hulpmiddelen om hartfalen op te sporen. Deze app maakt het veel eenvoudiger om hartfalen te diagnosticeren bij risicogroepen, maar ook om huidige patiënten te monitoren.”

Bronnen: JACC , NewAtlas , Hartstichting

Openingsbeeld: Bermix Studio/Unsplash