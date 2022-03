De Antonov An-225 was groter dan groot

Het grootste vliegtuig ter wereld, de Antonov An-225 Mrija, is niet meer. Het toestel is vernield door Russische troepen, meldde het Oekraïense defensiebedrijf Ukroboronprom onlangs. Een beknopte geschiedenis.

Nadat de Amerikanen in het midden van de jaren zeventig aan de ontwikkeling van hun spaceshuttle waren begonnen, zagen de Russen ook opeens de voordelen van een ruimteveer in. Dat werd de Boeran (‘sneeuwstorm’), een herbruikbaar toestel waarmee kosmonauten en materieel naar de ruimte konden worden gebracht, en terug.

Maar om zo’n forse machine op aarde te kunnen verplaatsen was een ander vliegtuig nodig. De Amerikanen deden dat met twee Shuttle Carrier Aircraft, speciaal voor dit werk omgebouwde Boeing 747’s. De Russen ontwikkelden voor het vervoeren van de Boeran en zijn boosterraketten een nieuw toestel: de Antonov An-225 Mrija (‘droom’). Dat werd met een leeggewicht van 285 ton en een lengte van 84 meter het grootste vrachtvliegtuig ter wereld en verwees de C-5 Galaxy naar de tweede plaats.

Er werden twee An-225’s besteld, maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 verdween het enige afgebouwde exemplaar in de mottenballen. Daar bleef het tot Antonov Airlines, een Oekraïens bedrijf dat zich bezighoudt met zwaar vervoer door de lucht, besloot dat een nog groter toestel nodig was dan de Antonov An-124’s en An-12’s waar het tot dan toe mee vloog. De An-225 werd afgestoft, van nieuwe motoren voorzien en wat verbouwd voor allerlei grote vrachten. En op 3 januari 2002 maakte de gigant zijn eerste commerciële vlucht, met in het laadruim 225.000 maaltijden voor… Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. Het kan raar lopen.

SPECS

Lengte 84 meter Spanwijdte 88,4 meter Vleugeloppervlak 905 m2 Hoogte 18,1 meter Motoren 6 Stuwkracht per motor 229 kN Totale stuwkracht 1374 kN Bereik 4500 kilometer Kruissnelheid 956 km/uur Max. startgewicht 600.000 kilo Laadvermogen 250.000 kilo

